почему западная россия имеет решающее значение в перестройке экономике страны?
Українська література
почему западная россия имеет решающее значение в перестройке экономике страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западная россия имеет решающее значение в перестройке эконимики страны, потому что именно в западной части россии находятся ценнейшие залежи не только полезных ископаемых, но и драгоценных камней( Уральские горы, Восточно-Европейская равнина и. т п). Это способствует рыночным отношениям России с другими странами Европы, что и поднимает Россию на ступень выше.
Гость:
Потому что она имеет решающее значение как и в перестройке эконимики страны,и тем что в ней находяться большая часть полезных ископаемых.Так же это и рыночные отношения между развитыми странами Западной Европы и Азии.
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