почему западная россия имеет решающее значение в перестройке экономике страны?

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Западная россия имеет решающее значение в перестройке эконимики страны, потому что именно в западной части россии находятся ценнейшие залежи не только полезных ископаемых, но и драгоценных камней( Уральские горы, Восточно-Европейская равнина и. т п). Это способствует рыночным отношениям России с другими странами Европы, что и поднимает Россию на ступень выше.