чем отличается излучение горячего утюга отизлучения электрической лампы накаливания?
Физика
чем отличается излучение горячего утюга отизлучения электрической лампы накаливания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в обоих случаях - ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ у лампы температура выше Тела, нагретые до достаточно высоких температур, светятся. Свечение тел, обусловленное нагреванием, называется тепловым (температурным) излучением.
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