Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй останов...

Математика

Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй остановки 120км. каков весь путь?

Автор: Гость