Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй останов...

Математика
Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй остановки 120км. каков весь путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - весь путь х -1/3х + 1/3 * 1/4х = 120, общий знаменатель 12 7х=1440 х=205,7(км) - весь путь  
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