Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй останов...
Математика
Туристы проехали на автобусе и сделали 2 остановки.До первой остановки они проехали в 3 раза меньше чем весь путь, до второй остановки проехали путь в 4 раза меньше чем путь до 1 остановки.Осталось проехать после второй остановки 120км. каков весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - весь путь х -1/3х + 1/3 * 1/4х = 120, общий знаменатель 12 7х=1440 х=205,7(км) - весь путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
КОСТЯ И МИШКА СОБРАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ.КОСТЯ РАЗЛОЖИЛ ПОРОВНУ В ДВА ПАКЕТА 228 ГОРОШИН,А МИШКА В ТРИ ПАКЕТА -336 ГОРОШИН.В ЧЬЁМ ПАКЕТЕ ГОРОШИН БОЛЬШЕ И...
Русский язык
Математика
Задача. В доме было 68 двухкомнатных квартир, что составляло 17% всех квартир. сколько квартир было в доме?
Литература