Задача. Туристы проделали путь в 150 км . Из них48 км они шли пешком,а остальной путь плыли на плоту. сколько процентов от всего пути составляет путь на плоту?

Математика

Задача. Туристы проделали путь в 150 км . Из них48 км они шли пешком,а остальной путь плыли на плоту. сколько процентов от всего пути составляет путь на плоту?

Автор: Гость