Задача. Туристы проделали путь в 150 км . Из них48 км они шли пешком,а остальной путь плыли на плоту. сколько процентов от всего пути составляет путь на плоту?
Математика
Задача. Туристы проделали путь в 150 км . Из них48 км они шли пешком,а остальной путь плыли на плоту. сколько процентов от всего пути составляет путь на плоту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-48=102 км-плыли на плоту 102*100:150=68%
Гость:
150-48=102(км) - плыли на плоту 150км - 100% 102км - ?% 102 * 100 : 150 =68% - путь на плоту
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