найти число, если известно, что после прибавления к нему 12% его, получится 420
Математика
найти число, если известно, что после прибавления к нему 12% его, получится 420
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% - составляло неизвестное число,прибавили еще 12% 100%+12%=112% - составляет 420 420 - 112% ? - 100% 420 * 100 : 112 = 375 - неизвестное число
Гость:
100+12= 112% = 420 420х 100% : 112 % = 375 это число
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