Даны 4 животных: сокол,дельфин,лев,утка. Напишите для каждого животного адаптацию и пример.

Биология
Даны 4 животных: сокол,дельфин,лев,утка. Напишите для каждого животного адаптацию и пример.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 У дельфина адаптация к водной среде. Он же млекопитающееся, они в основном живут на суше, а он освоил водную среду. В связи с этим у него произошли  изменения например формы тела - стала обтекаемой ( что не свойственно млекопитающимся).  У сокола по-моему  глаза приспособлены к тому, чтобы свысока видеть добычу. У утки тоже адаптации к воде, т.к. она водоплавающая, у неё есть специальная железа, которой она смазывает перья, чтобы к ним не приставала влага.
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