Даны 4 животных: сокол,дельфин,лев,утка. Напишите для каждого животного адаптацию и пример.

Гость: Гость:

У дельфина адаптация к водной среде. Он же млекопитающееся, они в основном живут на суше, а он освоил водную среду. В связи с этим у него произошли изменения например формы тела - стала обтекаемой ( что не свойственно млекопитающимся). У сокола по-моему глаза приспособлены к тому, чтобы свысока видеть добычу. У утки тоже адаптации к воде, т.к. она водоплавающая, у неё есть специальная железа, которой она смазывает перья, чтобы к ним не приставала влага.