Найдите область допустимых значений выражения корень х2-3х+2 под корнем всё выражение

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Данное выражение будет иметь смысл, если x^2-3x+2 >=0. Зададим функцию f(x)=x^2-3x+2. f(x)=0,x^2-3x+2=0. D=1, x1=1 x2=2. Рисуем параболу с нулями в точках 1 и 2 _______.(1)_____.(2)___ ветви параполы направлены вверх. График фуункции лежит выше оси x на промежутках (-бесконечность;1] и [2; + бесконечность). Следовательно, ОДЗ (-бесконечность;1] и [2; + бесконечность)