1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3 2)Вычислите массу осадка,который образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора с...

Химия

1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3 2)Вычислите массу осадка,который образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора сульфата меди

Автор: Гость