1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3     2)Вычислите массу осадка,который  образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора с...

Химия
1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3     2)Вычислите массу осадка,который  образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора сульфата меди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Na->NaOH->NaCl->NaNO3 2Na + 2H2O->2NaOH + H2 NaOH +HCl->NaCl + H2O NaCl + AgNO3->NaNO3 + AgCl                      3,2 г          х г 2) CuSO4 + 2NaOH-> Cu(OH)2 + Na2SO4                     80 г           98 г х= 3,2*98/80=3,92 г 
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