1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3 2)Вычислите массу осадка,который образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора с...
Химия
1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na - больше NaOH - больше NaCl - больше NaNO3 2)Вычислите массу осадка,который образуется при добавлении к раствору, содержащему 3,2г гидроксида натрия, раствора сульфата меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Na->NaOH->NaCl->NaNO3 2Na + 2H2O->2NaOH + H2 NaOH +HCl->NaCl + H2O NaCl + AgNO3->NaNO3 + AgCl 3,2 г х г 2) CuSO4 + 2NaOH-> Cu(OH)2 + Na2SO4 80 г 98 г х= 3,2*98/80=3,92 г
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