каково значение мышц приводящих в движение глаз? как благодаря их работе мы воспринимаем реальное положение предметов?
Биология
каково значение мышц приводящих в движение глаз? как благодаря их работе мы воспринимаем реальное положение предметов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значение мышц, приводящих глаз в движение в том, что они перемещают его в разные стороны и мы можем видеть не только предметы, которые находятся впереди, но и справа и слева от нас. мы воспринимаем благодаря их работе реальное положение предметов потому что наряду со зрительными образами в мозг поступают нервные импульсы именно от глазных мышц, более того они работаю непрерывно. они как бы описывают контуры предмета, а эти движения фиксируются головным мозгом.
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