Спортсмен способен развить силу 800 Н.Сможет ли он удержать в воде медное тело,которое в воздухе весит 890 Н?

Физика

Спортсмен способен развить силу 800 Н.Сможет ли он удержать в воде медное тело,которое в воздухе весит 890 Н?

Автор: Гость