Спортсмен способен развить силу 800 Н.Сможет ли он удержать в воде медное тело,которое в воздухе весит 890 Н?
Физика
Спортсмен способен развить силу 800 Н.Сможет ли он удержать в воде медное тело,которое в воздухе весит 890 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса медного тела = 890H/10(H/m)=89кг V=89кг/8900(кг/м"3)=0,01(м"3) Fa=1000(кг/м"3)*10(H/кг)*0,01(м"3)=100H тогда в воде вес медного объекта 890H-100H=790H 790H<800H значит спортсмен удержит брусок
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