предприятие изготовило за квартал 500 насосов ,из которых 60% имели высшую категорию качества.сколько насосов высшей категории качества изготовило предприятие?

Математика
предприятие изготовило за квартал 500 насосов ,из которых 60% имели высшую категорию качества.сколько насосов высшей категории качества изготовило предприятие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 = 100% Х     =  60% Х= 300 
Гость:
500 насосов -100% ?насосов  - 60% 500 * 60 : 100 = 300(насосов) - высшей категории
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