предприятие изготовило за квартал 500 насосов ,из которых 60% имели высшую категорию качества.сколько насосов высшей категории качества изготовило предприятие?

Математика

предприятие изготовило за квартал 500 насосов ,из которых 60% имели высшую категорию качества.сколько насосов высшей категории качества изготовило предприятие?

Автор: Гость