27x^3-125 _________.   надо Сакротить   9x^2-25 

Гость: Гость:

27=3^3 125=5^3 9=3^2 25= 5^2 в числители раскладываем кубы (3х - 5)(9х^2 + 15x +25) в знаменатиле квадраты a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) (3х-5)(3х+5) (9х^2 +15x +25) = (3x+5)^2 сокращаем на (3х -5) останется: (3х + 5)^2 ------------- (3x + 5) при делении степени вычитаются,получаем ответ: 3х + 5;