Решите уровнение 90*(8x-4)=20*(10x+2582)
Математика
Решите уровнение 90*(8x-4)=20*(10x+2582)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала раскроем скобки: 90*8х-90*4=20*10х+20*2582 СЧИТАЕМ: 720х-360=200х+51640 переносим слагаемые:720х-200х=360+51640 считаем: 520х=52000 х=100
Гость:
90*(8x-4)=20*(10x+2582) 90*8x-4*90=20*10х+20*2582 720х-360=200х+51640 переносим все х влево, а числовые значения вправо ( с противоположными знаками переносим ) получаем 720х-200х=51640+360 520х=52000 | : 520 х =100 ответ: 100
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