специалисты считают ,что цивилизованные институты управления включают две системы: 1-государственное управление по принципу сверху вниз и 2-местное самоуправление снизу вверх. к какой из этих систем относятся земства ,городские...

География
специалисты считают ,что цивилизованные институты управления включают две системы: 1-государственное управление по принципу сверху вниз и 2-местное самоуправление снизу вверх. к какой из этих систем относятся земства ,городские думы ,мэрии .обоснуйте ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что будет так:   земства - самоуправление снизу вверх городские думы - государственное управление по принципу сверху вниз мэрии - самоуправление снизу вверх   Ответы, основываясь на то, какие это органы управления
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