специалисты считают ,что цивилизованные институты управления включают две системы: 1-государственное управление по принципу сверху вниз и 2-местное самоуправление снизу вверх. к какой из этих систем относятся земства ,городские...
География
специалисты считают ,что цивилизованные институты управления включают две системы: 1-государственное управление по принципу сверху вниз и 2-местное самоуправление снизу вверх. к какой из этих систем относятся земства ,городские думы ,мэрии .обоснуйте ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что будет так: земства - самоуправление снизу вверх городские думы - государственное управление по принципу сверху вниз мэрии - самоуправление снизу вверх Ответы, основываясь на то, какие это органы управления
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