выполнить разностное сравнение 1кв.м и 6537кв.см
Математика
выполнить разностное сравнение 1кв.м и 6537кв.см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кв.м= 10 000 см кв10 000 см кв и 6537кв.см10 000 см кв - 6537кв.см=3463 кв см1 кв м больше 6537кв.см на 3463 кв см
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