Из объявления курсов немецкого языка: "Стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 3000 рублей с человека,в группе от семи до девяти человек- на 30 процентов дешевле, а свыше девяти- на 40 процентов дешевле".определите ...

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Из объявления курсов немецкого языка: "Стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 3000 рублей с человека,в группе от семи до девяти человек- на 30 процентов дешевле, а свыше девяти- на 40 процентов дешевле".определите сколько рублей заплатит за месяц группа из восьми друзей, решивших заниматься вместе

Автор: Гость