средняя кинетическая энергия молекул газа увеличилась в 2 раза. как при этом измерилась температура газа?
Физика
средняя кинетическая энергия молекул газа увеличилась в 2 раза. как при этом измерилась температура газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя кинетическая энергия молекул газа увеличилась в 2 раза. как при этом измерилась температура газа? считается по формуле Ек=i/2*kT тогда 2Ек=i/2*k2T Ответ тоже в два раза
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