Абонент забыл последнюю цифру в номере телефона и набирает её наугад. Сколько попыток в худшем случае ему придется сделать? (Наверно 10 ? ) Что более вероятно - набрать нужный номер с первой попытки или с десятой?
Алгебра
Абонент забыл последнюю цифру в номере телефона и набирает её наугад. Сколько попыток в худшем случае ему придется сделать? (Наверно 10 ? ) Что более вероятно - набрать нужный номер с первой попытки или с десятой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в худшем случае 10 попыток. скорее всего с 10 попытки.
Гость:
Да 10 попыток в худшем случае вероятночть набора номера с 1 раза 1/10 =0.1 =10% а с 10 раза 1/1 =1 и это 100%
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