Абонент забыл последнюю цифру в номере телефона и набирает её наугад. Сколько попыток в худшем случае ему придется сделать? (Наверно 10 ? ) Что более вероятно - набрать нужный номер с первой попытки или с десятой?

Алгебра

Абонент забыл последнюю цифру в номере телефона и набирает её наугад. Сколько попыток в худшем случае ему придется сделать? (Наверно 10 ? ) Что более вероятно - набрать нужный номер с первой попытки или с десятой?

Автор: Гость