Задать на английском 5 вопросов Мелу Гибсону, о чем бы вы хотели спросить его. 

1. Do you concider you are an excellent actor? - Вы считаете себя отличным актером? 2. After what film did you begin to act in films in Hollywood? - После какого фильма вы начали сниматься в Голивуде? 3. When did you found your own film company? - Когда вы основали свою собственную компанию? 4. Did your film "Apocalypse" have a great success? - Ваш фильм "Апокалипсис" имел большой успех? 5. What are your plans for the future? - Какие ваши планы на будущее?