через точку A окружности проведены диаметр AC и две хорды AB и AD равные радиусу этой окружности.Найдите углы четырехугоьника ABCD и градусные меры дуг AB,BC,CD,AD
Геометрия
через точку A окружности проведены диаметр AC и две хорды AB и AD равные радиусу этой окружности.Найдите углы четырехугоьника ABCD и градусные меры дуг AB,BC,CD,AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагляднее всего все это можно представить, если увидеть, что АВ и АD являются сторонами вписанного в окружность правильного шестиугольника, а С - его "четвертая", то есть противоположная вершина, считая от А. На самом деле, это не нужно для решения задачи, просто делает задачу наглядной. Если соединить В и D c центром окружности, то треугольники ABO и AOD - равносторонние, поэтому угол BOD = 60 + 60 = 120 градусам. Это центральный угол дуги BD, то есть дуга ВD имеет градусную меру 120 градусов. Значит, угол ВСD равен 120/2 = 60 градусов. Далее, поскольку АВОD - РОМБ, составленный из двух равносторонних треугольников, то угол BAD равен 60 + 60 =120 градусов. Углы АВС и АDС равны 90 градусов, поскольку это вписанные углы, которые опираются на диаметр. Градусные меры дуг АВ: 60 градусов, ВС: 180 - 60 = 120, CD: 120, DA: 60.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в ...
Математика
Математика
школьная библиотека содержит 1200кн,а школьная и домашняя библиотека вместе-в 100раз меньше,чем сельская. Сколько книг в сельской библиотеке? Школь...
Геометрия
Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса