школьная библиотека содержит 1200кн,а школьная и домашняя библиотека вместе-в 100раз меньше,чем сельская. Сколько книг в сельской библиотеке? Школьная- 1200кн, домашняя-200 кн.
Математика
школьная библиотека содержит 1200кн,а школьная и домашняя библиотека вместе-в 100раз меньше,чем сельская. Сколько книг в сельской библиотеке? Школьная- 1200кн, домашняя-200 кн.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: шк. библиотека - 1200кн. домашняя библиотика - 200кн. сельская - ?, но в 100 раз больше чем и сельская, и домашняя библиотеки. Решение: 1) 1200 + 200 = 1400 (кн) находится в школьной и в сельских библиотеках. 2) 1400 * 100 = 140 000 (кн) находится в сельской библиотеке. Ответ: 140 000 книг находится в сельской библиотеке.
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