определите силу, с которой действует керосин на пробку, имеющая площадь поперечного сечения 16 см^2. если расстояние от пробки до уровня керосина в сосуде равно 400 мм

Физика

определите силу, с которой действует керосин на пробку, имеющая площадь поперечного сечения 16 см^2. если расстояние от пробки до уровня керосина в сосуде равно 400 мм

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