определите силу, с которой действует керосин на пробку, имеющая площадь поперечного сечения 16 см^2. если расстояние от пробки до уровня керосина в сосуде равно 400 мм
Физика
определите силу, с которой действует керосин на пробку, имеющая площадь поперечного сечения 16 см^2. если расстояние от пробки до уровня керосина в сосуде равно 400 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F= pS сила равна давление на площадь p=rgh - давление Все перевожу в СИ и подставляю тогда F=rghs=800кг/м3*10Н/кг*0,4м*0,0016м2= 5,12Н
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