Отрезок АВ диаметр окружности (О:R). Через точку В проведены касательная ВК и секущая ВМ.Докажите,что угол МВК= углу ВАМ
Геометрия
Отрезок АВ диаметр окружности (О:R). Через точку В проведены касательная ВК и секущая ВМ.Докажите,что угол МВК= углу ВАМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то это углы с попарно перпендикулярными сторонами - АВ перп. ВК, а ВМ перп. АМ, так как угол ВМА - вписаный угол, опирающийся на диаметр. Но если это недостаточно наглядно, можно продлить АМ и ВК до пересечения и получится ДВА прямоугольных треугольника с общим углом. А искомые углы как раз будут 90 минус общий...
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