Высота остроугольного треугольника ABC образует со сторонами , выходящими из той же вершины, углы 24 и 38 градусов. Найдите углы треугольника ABC

Геометрия

Высота остроугольного треугольника ABC образует со сторонами , выходящими из той же вершины, углы 24 и 38 градусов. Найдите углы треугольника ABC

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