Высота остроугольного треугольника ABC образует со сторонами , выходящими из той же вершины, углы 24 и 38 градусов. Найдите углы треугольника ABC

Геометрия
Высота остроугольного треугольника ABC образует со сторонами , выходящими из той же вершины, углы 24 и 38 градусов. Найдите углы треугольника ABC
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-24-38=118 тупой угол равен 118 градусов
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