на трех полках стоят книги, на 1-й полке1\4 всех книг, на 2-й 40% всех книг, на третьей 28 книг,сколько книг стоит на трех полках.
Математика
на трех полках стоят книги, на 1-й полке1\4 всех книг, на 2-й 40% всех книг, на третьей 28 книг,сколько книг стоит на трех полках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ПЕРВОЙ полке 1/4 это равно 25% На ВТОРОЙ полке задано 40% На двух полках 65% всех книг Осталось 100-65 = 35% книг, которые лежат на третьей полке. А там уже задано - 28 шт. Ищем ответы. Составляем пропорции 35% = 28 шт 25% = Х шт на первой полке Получаем 28/35%*25%= 20 книг 40% =Y шт на второй полке. Находим также 28/35%*40% = 32 шт ПРОВЕРКА Всего книг 20+32+28=80 всего книг На первой полке 20/80 = 0,25 = 25% = 1/4 На второй полке 32/80 = 0,40 = 40%.
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