в треугольнике АВС АС=ВС, угол С=120 градусов, АВ= √3. Найдите АС.
Алгебра
в треугольнике АВС АС=ВС, угол С=120 градусов, АВ= √3. Найдите АС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB²=AC²+BC²-2AC*BC*cos120=2AC²+2AC²*cos60=2AC²+2AC²*1/2=3AC² AC=AB/√3=√3/√3=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Химия
Какой объем воздуха (н.у) потребуется для сжигания смеси метана объемом 5 л ,с этаном объемом 2 л ? Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21 %
Геометрия
боковые стороны VR и TS трапеции RSTV продлены до пересечения в точке B. найдите среднюю линию трапеции, учитывая что RV=60мм, RB=100мм, RS=120мм.