масса углекислого газа, который можно получить при сгорании 18 г углерода равна: 66;44;22;6,6?
Химия
масса углекислого газа, который можно получить при сгорании 18 г углерода равна: 66;44;22;6,6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С+О2 = СО2 М(С)=12г/моль m(C)=12г/моль*1моль=12г М(СО2)=12+16*2=44г/моль m(CO2)=44г\моль*1моль=44г пусть х - масса выделившегося углекислого газа СО2, тогда: 18/12=х/44 х=18*44/12=66г Ответ: 66г
Гость:
1,5 моль х моль С + О2 = СО2 1 моль 1 моль n = m/M n(C) = 18 г/ 12 г/моль = 1,5 моль 1,5 = х 1 1 х = 1,5 n(CO2) = 1,5 моль m = n*M M(CO2) = 44 г/моль m(CO2) = 1,5 моль * 44 г/моль = 66 г Ответ: 66 г
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