боковые стороны VR и TS трапеции RSTV продлены до пересечения в точке B. найдите среднюю линию трапеции, учитывая что RV=60мм, RB=100мм, RS=120мм.
Геометрия
боковые стороны VR и TS трапеции RSTV продлены до пересечения в точке B. найдите среднюю линию трапеции, учитывая что RV=60мм, RB=100мм, RS=120мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VB = 40; VB/RB = VT/RS (тр-к VBT подобен тр-ку RBS); 40/100 = VT/120; VT = 48; (120 + 48)/2 = 84;
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