боковые стороны VR и TS трапеции RSTV продлены до пересечения в точке B. найдите среднюю линию трапеции, учитывая что RV=60мм, RB=100мм, RS=120мм.

Геометрия

боковые стороны VR и TS трапеции RSTV продлены до пересечения в точке B. найдите среднюю линию трапеции, учитывая что RV=60мм, RB=100мм, RS=120мм.

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