Напишите,что делали бы дети,если бы их мечты сбылись.Их мечты если б я была бы королевой,если б я был футболистом,если б я бы был музыкантом.Используйте глаголы в формах условного наклонения.

Гость: Гость:

Ах, как бы я хотела быть королевой! Если б я стала королевой бабочек, я бы всех- всех одаривала пыльцой с красивых цветов. и порхала бы по жизни ни о чем не думая. Жила бы себе препеваючи. Даже если бы я была мотыльком и жила бы всего один день- я бы все равно не променяла свою мечту ни на одну другую! Ах, как я мечтаю полетать над всеми полями- лесами! как жаль , что люди не умеют летать. и как же это грустно! .Бабочки... Они такие красивые!