бетонный шар весит 0.5т. сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса и почему?
Алгебра
бетонный шар весит 0.5т. сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=4/3*pi*R^3 v-объем R-радиус Весил значит m*g m-масса m=p*v p - плотность m*g=p*v= 0.5 - первый случай А если увеличить радиус,то: m*g=p*v v=4/3*(2*R)^3 Объем увеличится в 8 раз, значит и весить будет в 8разбольше по равнению с первым разом. Ответ: 4тонны
Гость:
m=p*V, где р - плотность бетона, V - объем шара. V=(4/3)*п*(R^3) m=(4/3)*п*(R^3)*p R1=2R m1=(4/3)*п*(R1^3)*p==(4/3)*п*((2R)^3)*p=8*m m1=8*0,5=4 т Ответ: шар будет вестить 4 т.
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