бетонный шар весит 0.5т. сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса и почему?

Гость: Гость:

v=4/3*pi*R^3 v-объем R-радиус Весил значит m*g m-масса m=p*v p - плотность m*g=p*v= 0.5 - первый случай А если увеличить радиус,то: m*g=p*v v=4/3*(2*R)^3 Объем увеличится в 8 раз, значит и весить будет в 8разбольше по равнению с первым разом. Ответ: 4тонны