Вопросы по произведению Булгакова "Собачье сердце"... 1.Какие факторы повлияли на формирование личности Шарикова? 2.Каково на ваш взгляд,назнвчение Шарикова, что хотел сказать Булгаков,создавая этот образ? 3. Каковы политически...

Гость: Гость:

1. Босяцкая среда, в которой жила человеческая половина Шарикова и голодная бродячая собачья жизнь его второй половины. 2. Прежде всего - это пародия на политически несформированных советских чиновников. Булгаков хотел показать всю бездарность и неграмотность советской бюрократии. 3. У профессора были антисоветские взгляды. Это были взгляды человека, который не принял новую власть. Преображенский не лишён гуманизма как любой врач, но ему не чужд практицизм. 4. Собака никогда не станет человеком. Никогда ни один генетический эксперимент ни чем хорошим не заканчивался. Смешивание человеческих генов и генов животных порождали монстров. 5. Реалистична среда и течение жизни того времени. Фантастично - создание Шарикова. 6. Преображениский понял, что данный эксперимент не принесёт пользы человечеству. Появление "Шариковых" ведёт к полному моральному разложению общества. 7. Повесть актуальна во все времена.