Помогите !Какое число нужно вычесть из числителя и знаменателя дроби "двадцать две тридцать седьмые" , что бы получилось, число навное 0,5?
Математика
Помогите !Какое число нужно вычесть из числителя и знаменателя дроби "двадцать две тридцать седьмые" , что бы получилось, число навное 0,5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(22-x)/(37-x)=0.5 44-2x=37-x x=7 (22-7)/(37-7)=15/30=0.5 Ответ:7.
Гость:
нужно вычесть 11/74 проверяем 22/37-11/74=приводим к общему знаменателю 74 получим 44/74-11/74=37/74 сокращаем на 37 получим 1/2=0,5 (22-x)/(37-x)=0.5 44-2x=37-x х=44-37 х=11 числитель
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