Помогите !Какое число нужно вычесть из числителя и знаменателя дроби "двадцать две тридцать седьмые" , что бы получилось, число навное 0,5?

Математика

Помогите !Какое число нужно вычесть из числителя и знаменателя дроби "двадцать две тридцать седьмые" , что бы получилось, число навное 0,5?

Автор: Гость