решите систему уравнений  2х+11у=15 10х-11у=9

Алгебра
решите систему уравнений  2х+11у=15 10х-11у=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слаживая уравнения 12x=24 11y=15-2x   x=2 11y=15-4=11   x=2 y=1
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