решите систему уравнений 2х+11у=15 10х-11у=9
Алгебра
решите систему уравнений 2х+11у=15 10х-11у=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слаживая уравнения 12x=24 11y=15-2x x=2 11y=15-4=11 x=2 y=1
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