Сочиение на тему "спорт в моей жизни" или на тему "Письмо в 1941 год"
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Сочиение на тему "спорт в моей жизни" или на тему "Письмо в 1941 год"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть свое хобби.Мое хобби -это спорт. В моей жизни спорт играет очень большое значение.Я хожу на тренировки,гуляю,бегаю,танцую.Даже когда я хожу в школу я занимаюсь спортом.Разве можно прожить без спорта? Мне-нет.В свободную минуту я бегаю,прыгаю,плаваю,катаюсь на велосипеде.Летом я все время провожу на улице,ведь много можно чем заняться.Сходить в магазин-это тоже небольшая пробежка,зайти за друзьями.Каждую минуту я занимаюсь спортом,и не могу по другому. Сочинение писала сама,понравилось или нет не знаю,есть вопросы-пиши в личку.
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