Среднее арифметическое двух чисел равно 3,1.Одно число 3,8. Найдите второе число.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно 3,1.Одно число 3,8. Найдите второе число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмём второе неизвестное число за х, тогда: 3,8 + х = 3,1*2 3,8 + х = 6,2 х = 2,4 - второе число Ответ: 2,4
Гость:
(3,8+х):2=3,1 3,8+х=3,1*2 3,8+х=6,2 х=6,2-3,8 х=2,4--------- второе число. проверка: (3,8+2,4):2=3,1
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