достопремичательности москвы или санкт-петербург

География
достопремичательности москвы или санкт-петербург
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Достопримечательности Москвы:Красная площадь,Архангельский собор,Кремль,Успенский собор,Благовещенский собор,Колокольня Ивана Великого,Большой Кремлёвский дворец,Царь-колокол,Царь-пушка,Памятник Минину и Пожарскому,Мавзолей Ленина,Воскресенские ворота,ГУМ,Лобное место,Новодевичий монастырь,Данилов и Донской монастырь,Улица Китай-город,Мемориальная синагога на Поклонной горе, Государственная Третьяковская галерея,Московский зоопарк,Большой театр,Памятники Жукову и другим великим людям
Гость:
 Москва:                                                                       Санкт-петербург:  Спасская башня                                                                   Медный всадник, Исаакиевский собор,              Петропавловская крепость, Эрмитаж, Русский                                                          музей, архитектура, памятники, прогулки по                интересным местам Петербурга, театры и музеи Архангельский собор Успенский собор Благовещенский собор Колокольня Ивана Великого Большой Кремлёвский дворец Царь-колокол Царь-пушка Красная площадь Покровский собор Памятник Минину и Пожарскому Мавзолей Ленина и Некрополь у Кремлёвской стены Государственный исторический музей Воскресенские ворота Казанский собор ГУМ Лобное место
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