чем отличается диктатура суллы от обычной римской диктатуры?

Гость: Гость:

Что сам Сулла-единственный диктатор,проведший свои реформы и добровольно ушедший в отставку...Это как и закон о магистратах,резко уменьшил влияние должности народных трибунов,лишив её всякого значения.Потом было восполнено,обезлюдевший во время войн сенат.Потом увеличил кол-во жрецов в храме.Потом высшие должносные лицам были выделены земли.