чем отличается диктатура суллы от обычной римской диктатуры?
Обществознание
чем отличается диктатура суллы от обычной римской диктатуры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сам Сулла-единственный диктатор,проведший свои реформы и добровольно ушедший в отставку...Это как и закон о магистратах,резко уменьшил влияние должности народных трибунов,лишив её всякого значения.Потом было восполнено,обезлюдевший во время войн сенат.Потом увеличил кол-во жрецов в храме.Потом высшие должносные лицам были выделены земли.
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