подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным,с глаголами с одной из групп составь простое предложение с однородными членами предложения: Кот мурлычет,умывается,мяукает. Волны катятся,бушуют... Звёзды........
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подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным,с глаголами с одной из групп составь простое предложение с однородными членами предложения: Кот мурлычет,умывается,мяукает. Волны катятся,бушуют... Звёзды..... Роща.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волны катятся, бушуют, шумят. Звезды сияют, мигают, падают. Роща шелестит, зеленеет, темнеет. Волны катятся, бушуют и шумят прямо под моими ногами.
Гость:
Волны катятся, бушуют, бесятся Звезды светят, радуют, блистят Роща шумит, ворчит, зеленеет Звезды освещали нам путь и смотрели яркими пятнами
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