подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным,с глаголами с одной из групп составь простое предложение с однородными членами предложения: Кот мурлычет,умывается,мяукает. Волны катятся,бушуют... Звёзды........

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подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным,с глаголами с одной из групп составь простое предложение с однородными членами предложения: Кот мурлычет,умывается,мяукает. Волны катятся,бушуют... Звёзды..... Роща.....

Автор: Гость