2b / 2b+3 + 5 / 3-2b - 4b^2+9 / 4b^2-9

Алгебра
2b / 2b+3 + 5 / 3-2b - 4b^2+9 / 4b^2-9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1+3+\frac{5}{3-2b}-4b^{2}+\frac{9}{4b^{2}-9}-9=-\frac{5}{2b-3}+\frac{9}{(2b-3)(2b+3)}+4-4b^{2}=\frac{-6-10b-20b^{2}+45-16b^{4}+36b^{2}}{4b^{2}-9}= -\frac{16b^{4}+20b^{2}+10b-75}{4b^{2}-9}
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