Как будет по английскому партфель
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Как будет по английскому партфель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
портфель с английского Schoolbag
Гость:
ПОртфель будет - SCHOOLBAG!!!
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