Сшила Саша Саше шапку. Подчеркните буквы на месте повторяющихся звуков
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Сшила Саша Саше шапку. Подчеркните буквы на месте повторяющихся звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сшила Саша Саше шапку.Думаю, так.
Гость:
Сшила Саша Саше шапку. некоторые слова которые я подчеркнула здесь уже проверены.
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