У Маши вчетверо больше кукол,чем у Лены,а у неё на12 кукол меньше,чем у Машы.Сколько кукол у Машы.

Математика

У Маши вчетверо больше кукол,чем у Лены,а у неё на12 кукол меньше,чем у Машы.Сколько кукол у Машы.

Автор: Гость