У Маши вчетверо больше кукол,чем у Лены,а у неё на12 кукол меньше,чем у Машы.Сколько кукол у Машы.

Математика
У Маши вчетверо больше кукол,чем у Лены,а у неё на12 кукол меньше,чем у Машы.Сколько кукол у Машы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Лены х кукол,тогда у Маши 4х  кукол. Двенадцати равна разность Машиных и Леныных кукол.Составим и решим уравнение. 4х-х=12 3х=12 х=4 кукол у Лены 4х=4х4=16кукол у Маши ответ 16  кукол у Маши
Гость:
1) X + 12=4x 2)4x -1x=12 3)12 делим на 3=4(к)-у Лены 4)12 + 4=16(к)-у Машы 
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