В лотерее участвуют 40 тысяч жителей Москвы, 50 жителей Санкт Петербурга и 30 тысяч Волгограда. Один из участников выиграл супер приз.Определите вероятность того что он живет в Москве

Алгебра

В лотерее участвуют 40 тысяч жителей Москвы, 50 жителей Санкт Петербурга и 30 тысяч Волгограда. Один из участников выиграл супер приз.Определите вероятность того что он живет в Москве

Автор: Гость