В лотерее участвуют 40 тысяч жителей Москвы, 50 жителей Санкт Петербурга и 30 тысяч Волгограда. Один из участников выиграл супер приз.Определите вероятность того что он живет в Москве

Алгебра
В лотерее участвуют 40 тысяч жителей Москвы, 50 жителей Санкт Петербурга и 30 тысяч Волгограда. Один из участников выиграл супер приз.Определите вероятность того что он живет в Москве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 40/(40+50+30) = 40/120 = 1/3
Гость:
Всего в лоторее  приняло 50+30+40=120 тысяч жителей.Из них 40 тысяч москвичей.Вероятность ,того что москвич выиграл приз 40:120=1:3
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