Укажите два соседних целых числа между которыми заключено число 3 корней из 11
Алгебра
Укажите два соседних целых числа между которыми заключено число 3 корней из 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 корня из 11=корень из 9*11=корень из 99 корень из 81<корень из 99<корень из 100 9<3 корня из 11<10 Ответ:9 и 10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5.Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.
Математика
Геометрия
К двум непересекающимися окружностям проведены две общие внешние касательные и общая внутренняя касательная. Докажите, что отрезок внутренней касат...
Русский язык
Найдите ошибки, связанные с неправильным употреблением слов-паронимов. Запишите свой вариант предложения. 1). Катерина в грозу сбрасывается в реку....