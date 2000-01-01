Найдите ошибки, связанные с неправильным употреблением слов-паронимов. Запишите свой вариант предложения. 1). Катерина в грозу сбрасывается в реку. 2). Его исполнительный талант был высоко оценен критикой. 3). Это наказание нос...

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Найдите ошибки, связанные с неправильным употреблением слов-паронимов. Запишите свой вариант предложения. 1). Катерина в грозу сбрасывается в реку. 2). Его исполнительный талант был высоко оценен критикой. 3). Это наказание носит воспитательский характер. 4). Прошу представить мне очередной отпуск с 3 по 27 июля сего года.

Автор: Гость