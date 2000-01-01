 Из цифр 1, 2, 3, 5 составили все возможные четырехзначные числа (без повторения цифр). Сколько среди них таких цифр, которые больше 2000, но меньше 5000?

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На первом месте могут стоять любые 4 цифры На втором соответственно 3 На третьем 2 На четвертом 1 Следовательно 4*3*2*1=24 Больше 2000 числа начинающиеся с двойки, а меньше числа начинающиеся с 5 значит подходят только 2 числа Значит 24/2=12