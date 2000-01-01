Из цифр 1, 2, 3, 5 составили все возможные четырехзначные числа (без повторения цифр). Сколько среди них таких цифр, которые больше 2000, но меньше 5000?
Алгебра
Из цифр 1, 2, 3, 5 составили все возможные четырехзначные числа (без повторения цифр). Сколько среди них таких цифр, которые больше 2000, но меньше 5000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1325 1352 1253 1235 1523 1532 2135 2153 2351 2315 2513 2531 3125 3152 3215 3251 3512 3521 5123 5132 5213 5231 5312 5321 Ответ:12
Гость:
На первом месте могут стоять любые 4 цифры На втором соответственно 3 На третьем 2 На четвертом 1 Следовательно 4*3*2*1=24 Больше 2000 числа начинающиеся с двойки, а меньше числа начинающиеся с 5 значит подходят только 2 числа Значит 24/2=12
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