просклоняйте число 92 и 137
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просклоняйте число 92 и 137
Ответ(ы) на вопрос:
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И.п. (есть) что? девяносто два Р.п. (нет) чего? девяноста двух Д.п. (подойти к) чему? девяноста двум В.п. (вижу) что? девяносто два Т.п. (доволен) чем? девяноста двумя П.п. (говорить) о чём? о девяноста двух И.п. (есть) что? сто тридцать семь Р.п. (нет) чего? ста тридцати семи Д.п. (подойти к) чему? ста тридцати семи В.п. (вижу) что? сто тридцать семь Т.п. (доволен) чем? ста тридцатью семью П.п. (говорить) о чём? о ста тридцати семи В скобках вспомогательные слова
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