С двух участков общей площадью 15 а был собран картофель. Урожайность на обоих участках составила 120 кг с 1 а. Определите площадь каждого участка, если с одного из них собрали картофеля на 360 кг больше, чем с другого.
Математика
С двух участков общей площадью 15 а был собран картофель. Урожайность на обоих участках составила 120 кг с 1 а. Определите площадь каждого участка, если с одного из них собрали картофеля на 360 кг больше, чем с другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:120=3(а)разница между ними (15-3):2=6(a)первый участок 15-6=9(а)второй участок Ответ:6 а-первый участок, а 9 а-второй участок
Гость:
Пусть Х кг-собрали с одного участка, тогда со второго Х+360кг Х+Х+360=120*15 2Х=1800-360 2Х=1440 Х=720кг-собрали с одного участка 720:120=6а-площадь одного участка 720+360=1080кг-собрали с другого участка 1080:120=9а-площадь другого участка
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