С двух участков общей площадью 15 а был собран картофель. Урожайность на обоих участках составила 120 кг с 1 а. Определите площадь каждого участка, если с одного из них собрали картофеля на 360 кг больше, чем с другого.

Математика

С двух участков общей площадью 15 а был собран картофель. Урожайность на обоих участках составила 120 кг с 1 а. Определите площадь каждого участка, если с одного из них собрали картофеля на 360 кг больше, чем с другого.

Автор: Гость