Маленькое Приведение случайно перешло на дневной образ жизни. Когда оно появилось на рынке, то напугало 1385 покупателей и продавцов. Приведение стало причиной невообразимой паники на спортивной площадке, откуда бросились в рас...
Математика
Маленькое Приведение случайно перешло на дневной образ жизни. Когда оно появилось на рынке, то напугало 1385 покупателей и продавцов. Приведение стало причиной невообразимой паники на спортивной площадке, откуда бросились в рассыпную 288 физкультурников. А ещё до полусмерти напугало 97 человек - постояльцев и прислугу гостиницы меньше Золотой лев больше . За все это время взрослых было напугано на 948 человек больше, детей. Сколько детей и сколько взрослых напугало Маленькое Приведение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+х+948=1385+288+97 2х+948=1385+288+97 2х+948=1770 2х=1770-948 2х=822 х=822:2 х=411(чел,).-детей 2) 411+948=1359(чел,).- взрослых Ответ: детей 411 человек, взрослых 1359 человек.
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