Маленькое Приведение случайно перешло на дневной образ жизни. Когда оно появилось на рынке, то напугало 1385 покупателей и продавцов. Приведение стало причиной невообразимой паники на спортивной площадке, откуда бросились в рас...

Математика

Маленькое Приведение случайно перешло на дневной образ жизни. Когда оно появилось на рынке, то напугало 1385 покупателей и продавцов. Приведение стало причиной невообразимой паники на спортивной площадке, откуда бросились в рассыпную 288 физкультурников. А ещё до полусмерти напугало 97 человек - постояльцев и прислугу гостиницы меньше Золотой лев больше . За все это время взрослых было напугано на 948 человек больше, детей. Сколько детей и сколько взрослых напугало Маленькое Приведение?

Автор: Гость