найти объем коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда длина которой 6 дм. ширина 4 дм высота 3 дм помогите пожалуйста
Математика
найти объем коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда длина которой 6 дм. ширина 4 дм высота 3 дм помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 6 х 4 х 3 = 72 куб.дм объём прямоугольного параллелипипеда.
Гость:
6*4*3=72 кубических дм - объем коробки
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